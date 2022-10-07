Облил бензином и поджег: амурчанин может сесть на пять лет за месть коллеге

Мужчина из Амурска уничтожил грузовик напарника из-за неприязни Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Жители поселка Эльбан позвонили в полицию, когда заметили горящий во дворе жилого дома грузовик. На место выехали правоохранители, которые по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина, который был знаком с владельцем машины. Они были сменщиками на работе.

- По словам задержанного, он испытывал неприязнь к напарнику. Выпив алкоголь, мужчина решил отомстить. Ночью он пришел к дому напарника, кухонным ножом изрезал шины, облил грузовик бензином и поджег, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

Владелец сгоревшего авто оценил ущерб в 150 тысяч рублей. Полиция завела уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. С подозреваемого взяли подписку о невыезде на время следствия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сгоревший грузовик Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.