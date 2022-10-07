Получить разрешение на строительство станет проще в Хабаровском крае
Фото: Администрация Хабаровска
Для строительных компаний Хабаровского края разработали инструкцию, которая поможет получить разрешение на работу. Благодаря памятке предпринимателям станет легче ориентироваться в процедурах и последовательности их прохождения. Для каждого этапа специалисты также прописали сроки оформления документов.
- Чтобы обеспечить строительную площадку дорожной инфраструктурой, нужно пройти восемь шагов. Минимальный срок получения разрешения на строительство составит 125 рабочих дней. Срок прохождения каждого шага варьируются от 3 до 120 рабочих дней, - сказал Андрей Дымченко, директор АНО «АПИРИ» (компания стала автором пошагового руководства).
Минэкономразвития и минстрой работают над тем, чтобы сократить сроки получения разрешения. Ожидается, что после оптимизации процессов и процедур время сократиться на 20-30%. Пока же алгоритм состоит из 16 шагов: получение выписки из ЕГРН, градостроительного плана участка, подготовка документов по планировке территории, экспертиза проектной документации, получение разрешения на строительство и другие.
Алгоритм действий для получения разрешения на строительство: шаги с 1 по 4
Фото: Правительство Хабаровского края
Алгоритм действий для получения разрешения на строительство: шаги с 5 по 8
Фото: Правительство Хабаровского края
Алгоритм действий для получения разрешения на строительство: шаги с 9 по 12
Фото: Правительство Хабаровского края
Алгоритм действий для получения разрешения на строительство: шаги с 13 по 16
Фото: Правительство Хабаровского края
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