Разбил две машины и попал в больницу: хабаровчанин влетел в припаркованное авто

Водитель «Тойоты» протаранил стоящую машину в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Ночью на проспекте 60-летия Октября произошла авария, которую устроил 19-летний хабаровчанин. Он ехал на «Тойоте Аллион» в сторону Шкотова. В районе дома №107а молодой человек потерял управление, из-за чего машину повело вправо. На полной скорости иномарка влетела в припаркованный «Ниссан Дизель».

- Водитель «Тойоты» получил тяжелые травмы. У него диагностировали перелом плечевой кости. Мужчина сильно ударился головой и у него травмировано веко, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

В момент аварии мужчина был трезв. Сотрудники автоинспекции устанавливают другие обстоятельства аварии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.