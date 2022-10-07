Дачный сезон завершился на Левом берегу Хабаровска
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
С приходом первых заморозков садоводы и дачники Хабаровска завершили сезон сбора урожая. Теперь им предстоит подготовить свои участки к зиме. Вместе с тем близится и время закрытия речной навигации. Об этом жителей краевой столицы предупредили в краевом управлении МЧС.
С закрытием навигации дачники не смогут попасть на свои участки до прихода весны. У них осталось буквально несколько дней до того, как пассажироперевозки остановят до весны. Регулярные переправы будут снова организованы с приходом тепла, когда лед полностью сойдет с Амура после зимы.
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