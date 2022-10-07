Хабаровчане поздравили Владимира Путина с Днем рождения Фото: kremlin.ru

7 октября Президенту России Владимиру Путину исполнилось 70 лет. От представителей власти сегодня целый день звучат поздравления. Хабаровчане не остались в стороне и также поздравили главу государства с юбилеем.

Крепкого здоровья, целеустремленности, решительности, мудрости и непреклонности пожелали жители краевой столицы Владимиру Путину. Президент всегда с особым вниманием относился к дальневосточникам. В 2014 году он даже приехал в Хабаровск, чтобы встретится с пострадавшими от наводнения жителями города и записал второе новогоднее обращение к россиянам.

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