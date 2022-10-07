В удаленном селе Соколовка впервые появился мобильный интернет

Соколовка

МТС первой из операторов связи обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью малонаселенное село Соколовка, названное по имени землеустроителя Соколова, который «нарезал» земельные участки ищущим счастье на Дальнем Востоке переселенцам. Жители Соколовки впервые получили доступ к мобильному интернету и стабильным голосовым звонкам.

МТС установила специальное телеком оборудование в удаленном селе, расположенном в районе имени Лазо Хабаровского края. Теперь около 380 жителей Марусинского сельского поселения могут связываться с экстренными службами, пользоваться госуслугами, оплачивать покупки банковскими картами, заказывать лекарства и одежду онлайн, искать информацию и читать новости в интернете, отправлять друзьям и родственникам фото и видео, отдыхать за просмотром кино и сериалов в онлайн кинотеатре KION.

- Только за последний месяц высокоскоростной интернет появился в трех удаленных малых населенных пунктах Хабаровского края: Эльга, Циммермановка и Соколовка. Мы активно работаем по программе устранения цифрового неравенства совместно с Министерством цифрового развития и связи края. Важно, чтобы высокоскоростной интернет 4G и голосовая связь были в каждом удалённом населенном пункте Хабаровского края. Мы понимаем на сколько там важна связь. Ведь интернет сегодня – это возможность обучения онлайн, удаленная работа, общение и поддержка дружеских связей, возможность проконсультироваться по медицинским вопросам онлайн, да и просто развлечья посмотреть сериалы или послушать любимую музыку, - отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

МТС планомерно обеспечивает связью малочисленные и труднодоступные населенные пункты региона. На текущий момент доступ к покрытию МТС имеет 98% населения Хабаровского края, и связь МТС есть в населенных пунктах численностью менее 100 человек. За последние 2 года более 50 тысяч человек в более чем полусотне малых населенных пунктов Хабаровского края начали активно пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом МТС. Ранее там либо отсутствовал выход в интернет, либо его скорость была недостаточной для комфортного использования современных сервисов. В некоторых сёлах Хабаровского края МТС является единственным оператором мобильной связи.