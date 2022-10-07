Перелеты из Хабаровска в Магадан могут стать дешевле Фото: @nosovlive_ru Фото: Социальные сети

За билеты из Хабаровска в Магадан и обратно сейчас нужно заплатить около 27 тысяч рублей. Учитывая, что это направление очень популярно, региональные власти решили взять вопрос снижения стоимости перелетов в этом направлении под свой контроль.

- В прошлом году по этому маршруту слетали 47 тысяч пассажиров. В этом только за первые девять месяцев – 51 тысяча человек. Мы планируем снизить центу билетов до 16-18 тысяч рублей, чтобы перелеты стали доступней для жителей, - сказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Пока это вопрос находится на обсуждении. Точные сроки его решения неизвестны.

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