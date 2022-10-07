Число депутатов могут увеличить в Закдуме Хабаровского края
Фото: Законодательная дума Хабаровского края
В Закдуме Хабаровского края состоялось заседание комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Парламентарии рассмотрели законопроект, предлагающий увеличить количество депутатов с 13 до 18. Они поддержали предложение. Если закон примут, число депутатов, работающих на постоянной основе и получающих зарплату из бюджета, увеличится.
- Такой подход позволит в дальнейшем гибко работать с составом комитетов, - объяснили в Закдуме края.
Кроме этого, на заседании также обсудили законопроекты о парламентском контроле и распространении госгарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом, на лиц, которые занимают выборные должности.
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