Хабаровчане увидят «Звенящую красоту якутского серебра» в Гродековском музее Фото: минкульт Хабаровского края

В Хабаровском краевом музее имени Гродекова открылась выставка «Звенящая красота якутского серебра». Эта экспозиция посвящена столетию образования Республики Саха. Она стала частью культурного взаимодействия между двумя дальневосточными регионами.

- Разнообразие традиций и ремесел – отличительная черта многонациональной России. Благодаря таким выставкам мы лучше узнаем своих соседей, укрепляем дружеские связи. Посетители музея на экспозиции увидят работы якутских мастеров конца ХVIII и начала ХХI веков, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

На выставке представлены головные, шейно-нагрудные, наспинные и набедренные украшения, кольца и браслеты. Она будет открыта до 27 ноября. Посетить музей можно по «Пушкинской карте».

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