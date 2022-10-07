Встретились лоб в лоб: водитель легковушки неудачно выехал на встречку

Две машины разбились на Правобережной улице в Хабаровске 7 октября Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Днем 7 октября на Правобережной произошла авария, которая парализовала движение других машин. Водитель «Тойоты Марк 2» вылетел на встречку, где протаранил грузовик «Киа Бонго».

- Водитель «Тойоты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, из-за чего мужчина за рулем «Киа Бонго» получил травмы. У него подозрение на перелом колена. Скорая забрала пострадавшего в больницу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Сотрудники автоинспекции устанавливают другие детали аварии.

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