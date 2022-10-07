Лауреатам премии «Команда Путина» вручили награды в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

7 октября лучшим работникам медицинской отрасли, участникам военной спецоперации и спасателям вручили Почетные грамоты и нагрудные знаки премии «Команда Путина». Этой премией отмечают тех, чьи поступки и качества, по мнению организаторов, направлены на благо России.

- Сегодня мы награждаем мужественных, сильных духом людей. Тех, кто позову сердца служит Отечеству, кто на передовой защищает интересы страны и мирных жителей, кто лечит людей и участвует в спасательных операциях, работает в добровольческих и волонтерских организациях, - сказал Андрей Белоглазов, представитель Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Почетные грамоты и нагрудные знаки премии «Команда Путина» получили:

- Ирина Васильченко, сотрудница МНТК «Микрохирургия глаза», которая согласилась отправиться в Мариуполь для оказания первой помощи пострадавшим жителям;

- Татьяна Фетисова, сотрудница МНТК «Микрохирургия глаза», командированная в Донецк для работы в реанимационном и хирургическом отделении;

- Артем Бебенин, участник СВО из 301 военно-клинического госпиталя;

- Степан Монченко, водитель-санитар, участник СВО, командир отделения технического обслуживания автомобилей медотряда спецназначения;

- Михаил Столяров, врач анестезиолог-реаниматолог МНТК «Микрохирургия глаза», направленный в Мариуполь для оказания помощи жителям и военным в критическом состоянии.

Награждение прошло на сцене краевого Дворца культуры «Русь».

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