Хабаровский край может стать пилотным регионом в создании центров патриотического воспитания Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели предварительные итоги Года культурного наследия России. Как отметили в правительстве, в крае растет потребность в патриотическом воспитании и спортивной подготовке. Ранее создать центры патриотического воспитания предложил Юрий Трутнев, полпред президента в ДФО. По его словам, в центрах должна быть возможность заниматься спортом, а параллельно учить самообороне и воспитывать в детях морально-волевые качества и патриотизм.

В Хабаровском крае такая работа уже идет, в регионе возрождают тематические центры и строят дворцы единоборств.

- Наш край готов выступить одним из пилотных регионов по созданию центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания подрастающего поколения, - сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Особое внимание сегодня в России уделяется популяризации национального искусства. В Хабаровском крае живет порядка 140 этносов. Это больше, чем в других регионах страны. В крае, ввиду этого, проходят различные мероприятия, посвященные культурным традициям.

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