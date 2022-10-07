Зарезала из ревности: жительницу Магаданской области будут судить за убийство сожителя. Фото: СУ СК России по Магаданской области.

В Магадане завершили расследование убийства мужчины и передали дело в суд. Как сообщили в пресс-службе областного СУ СК России, в убийстве обвиняют женщину, которая нанесла своему сожителю ножевое ранение, повлекшее смерть. Дело отдали в суд.

- По версии следствия, утром 22 июля 2022 года, обвиняемая и потерпевший, передвигавшийся на костылях, в алкогольном опьянении возвращались по месту совместного проживания в квартиру по улице Лукса в Магадане. По дороге между ними возникла ссора на почве ревности, в продолжение которой на лестничной площадке подъезда мужчина ругался нецензурной бранью и ударил сожительницу костылем по предплечью, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Женщина такого отношения к себе не стерпела и побежала в квартиру, где схватила нож и лестничной площадке расправилась с обидчиком. Она ударила его в шею и грудь, мужчина от нанесенных травм скончался. Женщина с места преступления сбежала. Дело раскрыли, собрали доказательства и направили в суд.

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