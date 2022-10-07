Порох и боеприпасы нашли во дворе частного дома в ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еврейской автономной области сотрудники уголовного розыска нашли у мужчины боеприпасы. Как сообщает областное УМВД, по факту обнаружения проводится проверка. Мужчина ранее был неоднократно судим.

- Подозреваемый неоднократно судимый мужчина 1967 года рождения ранее являлся владельцем оружия, по истечению срока разрешения сдал его, а порох оставил себе, - сообщили в полиции.

Во время рейда в селе Амурзет, на территории частного дома в постройке у мужчины нашли четыре металлические банки и полимерную бутылку с порохом, а также два патрона 16 калибра.

Правоохранители напоминают жителям области, что принесенные в отделы боеприпасы и оружие, которые хранились незаконно, освобождают добровольцев от уголовной ответственности. Принесшие также могут получить денежное вознаграждение.

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