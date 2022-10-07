В Хабаровске 8 октября ожидается до +11 градусов тепла Фото: Людмила БОРОДИНА

До +11 градусов обещают синоптики 8 октября в Хабаровске. В региональной столице столбики ниже ноля опустятся только ночью, а днем будет будет стоять теплая погода без осадков. Скорость юго-западного ветра достигнет 8 метров в секунду. На юге края также дождя и снега не предвидится. Ночью от 0 до -5, а днем от +8 до +13. Скоростью юго-западного ветра 6-13 метров в секунду.

В центральных районах – без осадков и до +13 тепла днем, а ночью от -11 до 0. Ветер также юго-западного направления будет дуть со скоростью от 2 до 12 метров в секунду.

На севере дальневосточного региона осадков также не ожидается, ночью будет чуть теплее, чем в центре: от -9 до -1, а днем от 0 до +11. Ветер западный, северо-западный 2-13 метров в секунда.

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