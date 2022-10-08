Высокоскоростной интернет появился в селе Булава Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Мобильная связь стандарта 4G появилась в селе Булава Ульчского района Хабаровского края. Теперь населению стали доступны цифровые услуги на высокой скорости. В частности, люди смогут без проблем заходить на портал Госуслуг.

— Для небольших населенных пунктов современная связь — долгожданное событие и важный шаг по повышению комфортности проживания. Работу в этом направлении будем продолжать и дальше, доступ к интернету должны иметь все жители региона, — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.

Высокоскоростной интернет в селе появился благодаря проекту «Цифровое равенство», автором которого выступает глава региона Михаил Дегтярев. Напомним, что среди задач проекта покрытие сетями LTE населенных пунктов с населением более 1000 человек. К числу таких относится Булава. Там, на данный момент, проживают 1400 жителей. Всего в 2022 году доступ к современной связи получат жители 14 сел и поселков региона.

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