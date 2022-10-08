Третий фестиваль дальневосточных театров прошел в Хабаровске. Фото: Максим Горький

В Хабаровске завершился Третий фестиваль дальневосточных театров. За время его проведения зрители увидели 15 спектаклей, которые труппы привезли из разных городов ДФО.

Ярким финалом стал спектакль «Васса Железнова» на якутском языке академического театра имени Ойунского по знаменитой пьесе Максима Горького, которые удачно сочетал в себе этнику и современный подход к искусству.

Отличился и театр из Комсомольска-на-Амуре. Артисты вдохнули новую жизнь в знакомые работы.

— Они по-другому играют, по-другому существуют на сцене, они стали интересными, — сказал директор фестиваля Константин Кучикин.

Все показанные спектакли будут выложены на сайте фестиваля.

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