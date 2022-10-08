Похититель автомобильных номеров отправится под суд в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похититель автомобильных номеров отправится под суд в Хабаровском крае за несколько эпизодов преступления. 3 марта мужчина снял знаки с чужих машин и спрятал их, а от владельцев требовал денежные переводы за возврат. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Оказалось, что похититель был сильно пьян и решил в этот момент подзаработать незаконным способом. Правда, из-за алкоголя он и сам забыл, где закопал в снегу некоторое знаки. — На лобовых стеклах авто мужчина оставил владельцам записки с требованием перевода ему 1,5 тысячи рублей за возврат похищенных им знаков, указав номер сотового телефона, — рассказали в прокуратуре. В итоге преступника схватили полицейские, когда он передавал номера одной из жертв. Часть знаков так и осталась ненайденной.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд.

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