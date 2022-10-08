Сугробы по-колено: Магаданскую область засыпало снегом Фото: Александр ГЛУЗ

Зима вот-вот наступит в Магаданской области. В регионе выпал снег, местами возле трасс образовались сугробы, а у дорожников прибавилось работы.

К подобным выходкам погоды жители Колымы привыкли. Снегом даже летом здесь мало кого можно удивить, но что погода станет по-настоящему зимней в начале октября, удивило многих. Не успев переобуть свои машины водители фур начали обматывать колеса цепями, чтобы движение по трассе было безопаснее, а владельцы легковушек поспешили в шиномонтажки.

Сугробы появились вдоль дорог. Расчищать их принялись сотрудники дорожных служб. Бригады работают в круглосуточном режиме. Перерывы делают только тогда, когда метель усиливается и видимость становится нулевой.

На трассах дежурят также и спасатели.

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