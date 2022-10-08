Рыбак пропал в Хабаровском крае. Фото: МВД Комсомольска-на-Амуре

В Хабаровском крае ведутся поиски 43-летнего Валерия Кольцова. Мужчина отправился 1 сентября на рыбалку на реку Уда и с тех пор не выходил на связь. О пропавшем известно. что он из поселка Березовый Солнечного района. В день исчезновения на нем был камуфляжный рыбацкий костюм. Особых примет у мужчины нет.

КОНКРЕТНО Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Валерия Кольцова, можете по телефонам +7(914)190-12-17, +7(914)167-37-77.

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