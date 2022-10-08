Будет жарко: ХК «Амур» принимает в гостях ярославский «Локомотив»
Фото: пресс-служба ХК "Амур"
Суббота 8 октября будет жаркой у хоккейных болельщиков. На льду встретятся ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур». Тигры принимают один из лучших российских клубов у себя в гостях.
Сейчас ярославцы на четвертой строчке турнирной таблицы с активом в 19 очков. Они выиграли больше половины домашних матчей
Игра начнется в «Платинум Арене» в 17:00.
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