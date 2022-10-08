Юношеские клубы «СКА-Хабаровск» уступили соперникам из Владивостока Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Юношеские хоккейные клубы «СКА-Хабаровск-2007» и «СКА-Хабаровск-2006» провели матч со своими соперниками из Владивостока. Начав игру с ощутимым преимуществом, они все же отдали победу гостям.

Матч прошел на стадионе «Энергия».

— Команда Богдана Леденева ушла на перерыв ведя в счете 3:1, однако во втором тайме позволила сопернику перехватить инициативу и в итоге уступила со счетом 3:4, — рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровск».

Вторая команда под предводительством Василия Кармазиненко также потерпела поражение со счетом 3:0.

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