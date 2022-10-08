В селе Переяславка Хабаровского края появился быстрый интернет Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Переяславка Хабаровского края появился быстрый интернет. Одним из первых протестировал высокоскоростную связь глава региона Михаил Дегтярев. Полгода назад во время личного приема он пообещал Наталье Мармиль, что поздравит с днем рождения ее дочку, Анастасию Ориенко. И слово свое сдержал.

- Я обещал, что мы выполним просьбу Натальи Николаевны. И вижу – связь появилась. Теперь вы подключены к всемирной виртуальной сети всей семьей. Судя по картинке, скорость нормальная. Еще одно мое обещание – вам позвонить. Сегодня для этого хороший повод – ваш праздник, Анастасия, - обратился к девушке Михаил Дегтярев.

Мама Насти обращалась к губернатору с просьбой решить проблемы связи. Переяславка находится далеко от краевого центра и высокими скоростями интернет-соединения похвастаться не могла. Теперь же проблем решена. В августе все работы по подключению были завершены.

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