Потеплеет до +13 градусов в Хабаровске 9 октября Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Прекрасная осенняя погода продолжает радовать жителей Хабаровского края. Второй выходной день подряд в регионе держится комфортная температура и сильно не досаждает ветер.

Так, по информации синоптиков из «Дальневосточного УГМС» 9 октября в Хабаровске без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 11-13 градусов тепла. Ветер будет южного и юго-восточного направления от 5 до 11 метров в секунду.

На юге Хабаровского края осадки не ожидаются. Днем температура будет такая же, как и в краевой столице. Ветер прогнозируют южного направления от 5 до 10 метров.

В центральных районах края тоже без осадков. Днем в некоторых районах будет даже теплее, чем в Хабаровске. Температура будет варьироваться от +5 до +15 градусов. Ветер ожидается южного и северного направлений от 5 до 11 метров в секунду.

На севере края без осадков. Днем термометр покажет от 0 до +9 градусов. Ветер ожидается западного и северо-западного направлений от 3 до 10 метров в секунду.

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