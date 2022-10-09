Более 1,5 тысяч саженцев сосны высадили участники акции «Сохраним лес» в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Недалеко от села Некрасовка в Хабаровском районе провели Всероссийскую акцию «Сохраним лес», которая направлена на восстановление лесов. Так, в этот раз в селе высадили более 1,5 тысяч саженцев сосны на территории в 0,5 гектара. Участие приняли работники министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, а также волонтеры, активисты общественных и экологических организаций.

- Лесовосстановлением в рамках акции «Сохраним лес» занимаются практически по всей территории нашего региона. В акции активно участвуют волонтеры и местные жители. На территории Хабаровского лесничества мы высадили полторы тысячи сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Высадкой занимались вручную «под меч Колесова», - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Акция проходит с сентября. За это время в ней уже поучаствовали жители Хабаровска, Амурского, Верхнебуреинского, Ульчского, имени Полины Осипенко и Лазо, Комсомольского, Советско-Гаванского и Солнечного районов. Высадкой деревьев занимались в местах, которые пострадали от лесных пожаров, а также в парках, скверах и на улицах.

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