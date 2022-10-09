В Хабаровске впервые в России вручили жилищные сертификаты мигрантам Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске прошла торжественная церемония вручения жилищных сертификатов бывшим иностранцам. Двое новоиспеченных граждан России являются участниками программы по оказания содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По информации ведомства, сертификаты получили двое горожан. Первый переехал в Хабаровск из Республики Казахстан, а второй из Киргизии. На торжественное мероприятие они пришли со своими семьями. Российское гражданство они получили в 2022 году. Благодаря программе они имеют право на получение госгарантий и соцподдержки. Одна из таковых – субсидия для покупки или строительства собственного жилья.

- От всей души желаю вам благополучия. Вы сможете обустроить новый дом и, тем самым, стать полноправными жителями Дальнего Востока и России, - сказала Марина Довгий, полковник полиции, начальник Управления по вопросам миграции Хабаровского края.

Обладатели сертификатов поблагодарили сотрудников УВМД за их чуткость, внимание и отзывчивость, а также помощь в оформлении необходимых для получения сертификата документов.

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