Онколог из Хабаровска Кирилл Надешкин принял участие в мобилизации в качестве добровольца

Кирилл Надешкин. Фото: скриншот с видео.

Врач из Хабаровска Кирилл Надешкин решил присоединиться к частичной мобилизации в качестве добровольца. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. По основной специальности мужчина онколог, уролог. Его профессиональный стаж составляет 11 лет.

- Подготовка проходит с учетом того, что люди пришли с гражданки, все служили давно. Естественно, есть огневая подготовка, тактическая медицина, тактико-специальная подготовка и другие виды согласно должностям. Готовят хорошо, в полном объеме. Снаряжение, амуниция, оружия – все на должном уровне. Мы отдаем себе отчет, куда и зачем едем. Поэтому нужно максимально мобилизовать свои внутренние ресурсы, чтобы ничего не мешало выполнению поставленных задач, - говорит Кирилл Надешкин.

Напомним, в Магадане вызвался добровольцем профессиональный музыкант. Мужчина решил своими силами с помощью искусства поднимать боевой дух товарищей.

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