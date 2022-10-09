Пропавших рыбаков нашли в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поиски в Комсомольском районе, начавшиеся 7 октября, завершились. Спасателям-водолазам поисково-спасательного отряда Комсомольска-на-Амуре удалось ГУ МЧС России по Хабаровскому краю удалось обнаружить тела пропавших мужчин. Их подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что во время проверки рыболовных сетей на реке Симасы перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин 1958 и 1964 годов рождения. Спасательные работы начались сразу после появления информации от правоохранительных органов.

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