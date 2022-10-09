Михаил Дегтярев поздравил работников сферы сельского хозяйства Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил специалистов региона с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Как сообщил глава региона, сейчас продовольственную безопасность региона обеспечивают более 8,5 тысяч работников.

Так, в 2022 году, впервые с 2018-го, начался рост производства молока. Этого удалось достичь, в том числе, благодаря поддержки краевого правительства на приобретение КРС и возобновление племенной работы. Кроме того, появилась грантовая поддержка на компенсацию затрат для создания картофелехранилищ и покупку необходимой техники.

Прогресс есть и в увеличении объемов производства птицефабрик. У Хабаровского края лучший показатель по всему Дальнему Востоку по обеспеченности яйцом жителей. Регион достиг отметки в 85% по данному показателю.

Сейчас в крае работает четыре тепличных хозяйства. До конца года появится еще одна. Кроме того, заявлено строительство еще двух.

- Спасибо вам за труд ради будущего Хабаровского края. Залог стабильности и развития отрасли сельского хозяйства – это ваши трудолюбие и стремление к совершенствованию, - сказал Михаил Дегтярев.

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