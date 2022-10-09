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Общество9 октября 2022 4:00

Шесть новых троллейбусов появится в Хабаровске к концу 2022 года

До 17 октября проходит электронный аукцион
Татьяна ЦВЕНГЕР
Шесть новых троллейбусов появится в Хабаровске к концу 2022 года

Шесть новых троллейбусов появится в Хабаровске к концу 2022 года

Фото: Администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска закупит шесть новых троллейбусов. Муниципальный контракт составляет 171 миллион рублей, сообщает RosTender.info.

По данным сайта, сейчас открыт прием заявок на участие в электронном аукционе. Он завершится 17 октября. После выбора поставщика в краевую столицу доставят новые троллейбусы. Сделать это нужно в течение 60 дней после заключения договора. Технику необходимо доставить в троллейбусное депо №3, расположенное по улице Карла Маркса, 207.

Согласно документации, каждый троллейбус должен вмещать от 90 до 100 человек. В них должны быть места для инвалидов, в частности, для тех, кто пользуется колясками. Кроме того, в транспорте должны быть установлены системы видеонаблюдения и информирования пассажиров.

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