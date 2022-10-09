Барак загорелся на улице Серышева в Хабаровске. Фото: скриншот с видео.

В соцсетях активно распространяются кадры с пересечения улиц Серышева и Герасимова в Хабаровске. Там, по информации очевидцев, загорелся одноэтажный деревянный барак.

Судя по опубликованным видео, на месте работает несколько пожарных машин, а также находятся бригады скорой медицинской помощи. Дежурят сотрудники полиции.

Пламя охватило не все строение, а лишь одну из сторон дома. Судя по всему, горят входная дверь, предбанник и часть крыши.

Информации о пострадавших пока нет. «КП» - Хабаровск» следит за ситуацией.

Напомним, ранее хабаровские пожарные потушили возгорание на балконе жилого дома.

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