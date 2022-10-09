В Хабаровске потушили пожар в бараке на улице Серышева. Фото: скриншот с видео.
Дом №43 по улице Серышева удалось потушить пожарным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Полностью возгорание ликвидировали в 15:07, сообщает пресс-служба ведомства.
На сообщение о возгорании к месту отправились 16 сотрудников МЧС. Пожар получил повышенный ранг сложности. Главная проблема при тушении заключалась в ветхости строения. Старое аварийное здание вспыхнуло, как спичка. Огонь распространялся слишком быстро. Был большой риск распространения огня по крыше на весь дом. Но обошлось малыми жертвами. Сгорел лишь торец здания.
- Дом аварийный, поэтому людей в нем не было, - объяснили пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На тушение 80 квадратных метров, охваченных огнем, ушло порядка часа.
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