В Хабаровске потушили пожар в бараке на улице Серышева. Фото: скриншот с видео.

Дом №43 по улице Серышева удалось потушить пожарным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Полностью возгорание ликвидировали в 15:07, сообщает пресс-служба ведомства.

На сообщение о возгорании к месту отправились 16 сотрудников МЧС. Пожар получил повышенный ранг сложности. Главная проблема при тушении заключалась в ветхости строения. Старое аварийное здание вспыхнуло, как спичка. Огонь распространялся слишком быстро. Был большой риск распространения огня по крыше на весь дом. Но обошлось малыми жертвами. Сгорел лишь торец здания.

- Дом аварийный, поэтому людей в нем не было, - объяснили пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На тушение 80 квадратных метров, охваченных огнем, ушло порядка часа.

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