Дед Мороз приедет в Хабаровский край Фото: Андрей АБРАМОВ

«Поезд Деда Мороза» заедет в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Вяземский, Бикин и поселок Литовко. Полное расписание появилось на официальном сайте поезда.

Так, судя по графику, сначала поезд приедет в Комсомольск. Прибытие запланировано на 7 ноября в 10:05. Стоять в Городе юности поезд будет аж пять часов. Отправление в Хабаровск произойдет лишь в 15:40 того же дня.

Следующим пунктом путешествия Деда Мороза будет поселок Литовко. Туда поезд приедет 8 ноября в 9:00. Ровно через два часа поезд покинет поселок.

В столицу Хабаровского края поезд прибудет 8 ноября в 16:00. Встретиться с Дедом Морозом можно будет до 22:00.

Далее поезд двинется в Вяземский. 9 ноября в 8:10 поезд прибудет на станцию «Вяземская». Ровно в 9:00 поезд двинется дальше.

Последней остановкой в Хабаровском крае станет Бикин. Туда поезд приедет 9 ноября в 11:00. Стоянка продлится 55 минут.

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