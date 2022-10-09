Студенты из Китая приехали в Хабаровск изучать хоккей с мячом Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

В Хабаровск приехали 10 студентов из Китая. Все они займутся изучением хоккея с мячом. Об этом сообщил первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин в своем телеграм-канале.

- В Азии продвижением русского хоккея занимаются ДВГАФК и федерация хоккея с мячом Хабаровского края. Руководитель федерации и проректор академии Олег Зиганшин даже был тренером национальной сборной Японии, - сообщил Александр Никитин.

Кроме того, вице-губернатор региона отметил, что Дальневосточная государственная академия физической культуры - единственный вуз России, в котором обучают хоккею с мячом.

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