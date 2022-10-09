Лучшим фермерам Хабаровского края вручили награды Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на площадке у арены «Ерофей» прошло награждение местных производителей в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Отметили самых активных участников ярмарки выходного дня, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Благодарственные письма вручили тем фермерам, которые приезжали на ярмарку еженедельно, даже в плохую погоду. По традиции среди посетителей разыграли ящик овощей весом в 25 килограмм и другие призы.

- Мы поощряем не только наших производителей, но и тех, кто выбирает нашу ярмарку. Готовы смело заявить, что она стала важной частью жизни нашего региона и Хабаровска, в частности, - сказал Константин Могильный, руководитель регионального центра инжиниринга краевого сельскохозяйственного фонда.

За 47 дней работы ярмарки в этом году продано уже более 150 тонн продукции на общую сумму в 21 миллион рублей. Ярмарочный сезон завершится через две недели – 23 октября.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.