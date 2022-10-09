Отомстил за отказ: пожилая женщина получила три удара ножом от незнакомца в Биробиджане Фото: Прокуратура ЕАО

В Биробиджане завершилось расследование уголовного дела по статьям «Разбой» и «Покушение на убийство». Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Нападение произошло еще 13 декабря 2021 года. В тот день пожилая жительница Биробиджана находилась одна дома, как в дверь постучали. Это был неизвестный ей мужчина 1990 года рождения. Он предложил ей купить у него бытовые товары - набор ножей и массажеры. Женщина отказала, что разозлило «продавца». Рассвирепев, он достал нож и напал на биробиджанку. Он трижды ударил пожилую даму ножом в область шеи и груди. Расправившись с ней, мужчина обшарил дом и забрал ювелирные украшения на сумму более 36 тысяч рублей.

- Женщине своевременно оказали медицинскую помощь, но впоследствии она умерла от заболевания, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

- В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.

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