Пасмурной будет погода в Хабаровске 10 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам синоптиков, погода в Хабаровске 10 октября будет прохладной и пасмурной. Специалисты не исключают вероятность дождя. Сегодня будет маловетренно. Скорость ветра достигнет 7-12 метров в секунду.

- 10 октября опасных погодных явлений не прогнозируется, - рассказали в хабаровском гидрометцентре.

Температура воздуха в понедельник не поднимется выше 11-12 градусов. Ночь будет теплее, чем в предыдущие дни. Столбик термометра покажет от +2 до +4.

На территории Хабаровского края, кроме южных районов, атмосферные осадки не прогнозируются. На севере и в центре региона ожидается похолодание. Ночью температура опустится до -8, а днем поднимется до +10.

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