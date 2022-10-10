Две обустроенные территории появились в селах Хабаровского района Фото: Правительство Хабаровского края

В селах Хабаровского района обустраивают территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Тополево открыли новую спортплощадку. Ее оснастили современными тренажерами и оборудованием, комплексом для сдачи норм ГТО.

- Все, что делается на территории поселения, нацелено на развитие каждого жителя, на ваше участие не только в культурных мероприятиях, но и в спортивных. Спорт – норма жизни — это не только название президентской программы, но и наш с вами настрой на красоту и здоровье, - сказал Виталий Заярный.

В Заозерном открыт уютный сквер, где есть зоны отдыха для детей, молодежи и людей постарше. Здесь появилось место и для высадки новогодней елки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.