Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 октября 2022 22:54

В Хабаровске появится 200 контейнеров для сбора пластиковых бутылок

Эта идея будет реализована в рамках нацпроекта «Экология»
Александра ЯВИЩЕНКО
В Хабаровске появится 200 контейнеров для сбора пластиковых бутылок

В Хабаровске появится 200 контейнеров для сбора пластиковых бутылок

Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровск участвует в 10 региональных проектах и 5 национальных. Городские власти заключили 92 контракта на ремонт дорог, обустройство мест отдыха и общественных территорий, строительство модульных библиотек. Это позволяет краевой столице развиваться во всех направлениях. Накануне управление ЖКХ мэрии города подало заявку на участие в национальном проекте «Экология».

- По проекту в городе планируют установить 200 сетчатых контейнеров для сбора пэт-бутылок. В дальнейшем их передадут в муниципальные предприятия для обслуживания, - рассказали в администрации Хабаровска.

Точные сроки реализации проекта пока не называются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.