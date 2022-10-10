В Хабаровске появится 200 контейнеров для сбора пластиковых бутылок Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровск участвует в 10 региональных проектах и 5 национальных. Городские власти заключили 92 контракта на ремонт дорог, обустройство мест отдыха и общественных территорий, строительство модульных библиотек. Это позволяет краевой столице развиваться во всех направлениях. Накануне управление ЖКХ мэрии города подало заявку на участие в национальном проекте «Экология».

- По проекту в городе планируют установить 200 сетчатых контейнеров для сбора пэт-бутылок. В дальнейшем их передадут в муниципальные предприятия для обслуживания, - рассказали в администрации Хабаровска.

Точные сроки реализации проекта пока не называются.

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