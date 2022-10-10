«Нива» сбила подростка на переходе в Комсомольске Фото: ОГИБДД по Комсомольску

9 октября примерно в 13:55 на Дикопольцева случилась авария. Под колеса «Нивы» попал 14-летний подросток. Машина ехала в сторону Ленина. Недалеко от дома №29/2 по Дикопольцева на переход вышел ребенок. 34-летний водитель не успел отреагировать на пешехода и сбил несовершеннолетнего.

- Переход на этом участке обозначен зеброй и дорожными знаками, установлен светофор. Подросток переходил дорогу на селеный свет, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Ребенок получил травмы. Его на скорой увезли в больницу. Сотрудники автоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Водителям напоминают, что при приближении к переходу нужно снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов.

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