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Происшествия9 октября 2022 23:34

Интимные фото в конвертах: ревнивая жена решила подло отомстить сопернице

Жительница Хабаровского края распространила интимные фото любовницы мужа
Александра ЯВИЩЕНКО
Женщина предстанет перед судом за распространение интимных фото

Женщина предстанет перед судом за распространение интимных фото

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

34-летняя жительница села Богородское Ульчского района нашла интимные фото другой женщины в телефоне своего мужа. Она решила отомстить сопернице. По версии следствия, ревнивая жена распечатала фотографии, упаковала их в конверты и отдала третьему лицу, заплатив за распространение фото в административных учреждениях села.

- За незаконное распространение сведений о частной жизни человека без его согласия на женщину завели уголовное дело, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы по делу были переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимально возможной наказание – до двух лет лишения свободы.

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