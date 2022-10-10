Интимные фото в конвертах: ревнивая жена решила подло отомстить сопернице

Женщина предстанет перед судом за распространение интимных фото Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

34-летняя жительница села Богородское Ульчского района нашла интимные фото другой женщины в телефоне своего мужа. Она решила отомстить сопернице. По версии следствия, ревнивая жена распечатала фотографии, упаковала их в конверты и отдала третьему лицу, заплатив за распространение фото в административных учреждениях села.

- За незаконное распространение сведений о частной жизни человека без его согласия на женщину завели уголовное дело, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы по делу были переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимально возможной наказание – до двух лет лишения свободы.

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