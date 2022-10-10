Отопление включили в половине домов Хабаровска
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Отопительный сезон в Хабаровске начался 3 октября. Первыми батареи потеплели в социальных учреждениях города – детсадах, школах, больницах и поликлиниках. С 8 октября отопление начали включать в жилых домах. Ранее в администрации рассказали, что процесс подключения хабаровчан к теплосети продлится пять дней, до 13 числа. Это снизит нагрузку на коммуникации и исключит вероятность аварий.
- По состоянию на 10 октября 56% жилых домов уже подключены к отоплению, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Подача тепла продолжается по графику. К середине недели все дома будут подключены к теплосети.
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