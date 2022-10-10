Участок земли под школу на Демьяна Бедного передан в собственность Хабаровского края Фото: Администрация Хабаровска

Участок земли под строительство школы на улице Демьяна Бедного был передан в собственность Хабаровского края. Специалисты получили данные для проектирования здания.

- Микрорайон активно застраивается. Все школы рядом переполнены. С депутатами гордумы мы решили перевести землю из муниципальной в краевую собственность. Это позволит получить федеральные средства на строительство, - сказал ранее Юрий Ягодин, и. о. председателя Хабаровской гордумы.

Сергей Кравчук поручил управлению дорог и внешнего благоустройства вместе с департаментом архитектуры, строительства и землепользования города проработать вопрос создания безопасных маршрутов к школе.

Напомним, что в Хабаровске панируют открыть еще три школы: на Панфиловцев, в микрорайоне Строитель и на Ореховой сопке.

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