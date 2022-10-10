Сергей Кравчук поручил включить отопление во всех домах Хабаровска до 11 октября Фото: Администрация Хабаровска

Из-за заморозков в последние дни жители Хабаровска жалуются на холод в квартирах. С 8 октября жилые дома начали подключать к отоплению. Ранее в администрации города рассказали, что процесс заполнения батарей теплом займет пять дней. Обеспечить теплоснабжением все квартиры планировалось до 13 октября. Но сегодня мэр города распорядился, чтобы процесс ускорили.

- Завтра до конца рабочего дня весь жилфонд должен быть обеспечен отоплением! Контролировать вопрос должны лично главы комитетов по управлению районами, - сказал Сергей Кравчук.

По поручению главы города, дать отопление всем жителям Хабаровска должны до конца 11 октября. По состоянию на утро понедельника, батареи потеплели только в 56% домов краевой столицы.

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