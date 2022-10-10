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Общество10 октября 2022 0:44

Делегация из республики Беларусь приедет в Хабаровск

Бизнес-миссия посетит краевую столицу с 11 по 14 октября
Александра ЯВИЩЕНКО
Делегация из республики Беларусь приедет в Хабаровск

Делегация из республики Беларусь приедет в Хабаровск

Фото: Иван Макеев

На этой неделе в Хабаровск приедет делегация из Белоруссии. Это будет ответный визит партнеров из республики на приезд губернатора Михаила Дегтярева. В мае глава региона побывал в стране с предпринимательским сообществом Хабаровского края и пригласил коллег в гости.

- В четверг в Доме официальных приемов правительства региона пройдет международный форум «Республика Беларусь-Хабаровский край. Перспективы сотрудничества». Компании двух государств обменяются опытом и презентуют свою продукцию и услуги, - рассказали в минэкономразвития Хабаровского края.

Хабаровское предприниматели продемонстрируют партнерам возможности нашего экспортного и инвестиционного потенциала. Принять участие во встрече могут все желающие. Зарегистрироваться можно по телефону: +7 (4212) 40-24-32.

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