Делегация из республики Беларусь приедет в Хабаровск Фото: Иван Макеев

На этой неделе в Хабаровск приедет делегация из Белоруссии. Это будет ответный визит партнеров из республики на приезд губернатора Михаила Дегтярева. В мае глава региона побывал в стране с предпринимательским сообществом Хабаровского края и пригласил коллег в гости.

- В четверг в Доме официальных приемов правительства региона пройдет международный форум «Республика Беларусь-Хабаровский край. Перспективы сотрудничества». Компании двух государств обменяются опытом и презентуют свою продукцию и услуги, - рассказали в минэкономразвития Хабаровского края.

Хабаровское предприниматели продемонстрируют партнерам возможности нашего экспортного и инвестиционного потенциала. Принять участие во встрече могут все желающие. Зарегистрироваться можно по телефону: +7 (4212) 40-24-32.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.