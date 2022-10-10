Штаб по содействию семьям мобилизованных будет создан в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник в мэрии Хабаровска прошло еженедельное совещание, на котором представители городской власти обсудили вопрос оказания помощи семьям тех, кто был призван на службу по частичной мобилизации.

- Хотя помощь от города и оказывается, нам нужен организованный центр. Туда смогут обратиться за помощью семьи, чьи мужчины не словом, а делом пошли помогать Родине! - сказал Сергей Кравчук.

Присутствующие поддержали идею, но когда будет создан штаб по оказанию содействия семьям, пока неизвестно.

Напомним, что в Хабаровском крае также открылись 15 Центров поддержки семей мобилизованных. Их создали по поручению губернатора Михаила Дегтярева, чтобы родственники военнослужащих могли получить комплексную помощь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.