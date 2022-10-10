Два лесных пожара тушат в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается пожароопасный сезон. Сейчас в регионе действуют два очага возгорания общей площадью 3,5 гектаров. В 7,5 километрах от поселка Березовый огонь охватил территорию площадью три гектара. А в 9,5 километрах от поселка Кукан горит полгектара леса. На борьбу со стихией направлен 21 человек и четыре единицы техники.

– Сейчас самая опасная пора, когда в лесу стоит сухая трава. Жителям, особенно отдаленных поселков, нужно быть внимательными в обращении с огнем. В лесах обязательно требуется соблюдать правила пожарной безопасности, – сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Оба пожара спровоцированы людьми. Причина – неаккуратное обращение с огнем. Напомним, что за нарушения в обращении с огнем предусмотрены штрафы: до 50 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона для юридических.

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