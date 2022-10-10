Пожарные эвакуировали 11 человек из горящего дома в Хабаровске Фото: reporter.khv Фото: Социальные сети

Днем 9 октября в 12:13 на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании в доме №68 по Суворова. На место ЧП выехали спасатели. Пожарные увидели языки пламени на балконе одной из квартир. От огня исходил столб дыма. Внутренние помещения дома были заполнены угаром и смога, поэтому сотрудникам МЧС пришлось срочно эвакуировать жильцов на улицу. По лестнице во двор спустились 10 человек. Еще одного жильца пришлось эвакуировать при помощи индивидуального спасательного средства.

- Пожарные смогли попасть в квартиру, где находился очаг возгорания. Уже к 12:52 огонь удалось полностью ликвидировать. Никто в результате ЧП не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На балконе загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причину устанавливают сотрудники Госпожнадзора.

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