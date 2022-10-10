Количество рейсов из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань увеличено до конца октября Фото: Михаил Родин

Компания «Аврора» вместе с партнером-оператором «Тайга» объявили, что до конца октября будет увеличено количество рейсов из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань. За месяц компании планируют выполнить три дополнительных перелета.

- До конца октября вводятся рейсы по четвергам. Обслуживать пассажиров будут на воздушном судне DHC-6. С учетом дополнительных рейсов частота полетов по этому направлению увеличилась до пяти в неделю, - рассказали в пресс-службе авиакомпании «Аврора».

Билет на самолет в одну сторону обойдется в 1,1 тысячи рублей. Справочную информацию можно получить бесплатно по телефону контакт-центра: 8-800-250-49-88.

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