Полиция Хабаровска разыскивает лжебукмекеров и псевдоинвесторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Центрального района в соцсетях увидела объявление, где подписчик обещал солидный заработок на спортивных ставках. По словам незнакомца, он обладает инсайдерской информацией, которая позволяет делать точные прогнозы на исход соревнований.

Женщина заинтересовалась предложением и написала автору объявления. Тот попросил перевести деньги на оплату комиссий и оплату работу информатора. Безработная хабаровчанка за два дня перевела 125 тысяч рублей, но обратной связи так и не дождалась. Мошенник заблокировал ее номер телефона.

Вторая женщина, у которой есть свой бизнес, также искала легкий способ увеличить капитал и решила остановить выбор на торговле криптовалютой. Она поверила рекламе и зарегистрировалась на специальном сайте. Спустя время с ней связался трейдер и попросил перевести 400 тысяч рублей на карту. Хабаровчанка выполнила все инструкции, после чего новый знакомый перестал выходить с ней на связь.

- Обе женщины обратились в полицию и написали заявления. По статье о мошенничестве завели уголовные дела, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают причастных к этим преступлениям.

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